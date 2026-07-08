Dans les années 1990, Antik Batik était la marque bohème chic la plus prisée des it girls parisiennes. Sa boutique de la rue de Turenne était un véritable lieu de pèlerinage pour celles qui recherchaient des blouses, des jupes, des caftans et des paréos intemporels, comme une incarnation de l'esprit du voyage. Fidèle à son ADN, la marque est aujourd'hui arrivée en Italie chez Biffi avec une capsule exclusive. Et elle mérite plus que jamais d'être (re)découverte à Paris, dans sa boutique de la rue des Minimes.