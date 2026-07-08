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Chez Chanel, Matthieu Blazy ouvre le livre des contes

Matthieu Blazy puise dans un livre ayant appartenu à Gabrielle Chanel pour imaginer une collection Haute Couture où le conte nourrit la virtuosité des ateliers.

07.07.2026 by Pauline Borgogno
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Fashion Week

Chez Balenciaga, Pierpaolo Piccioli redonne corps à l’essence de la Maison

Pour sa première collection Couture chez Balenciaga, Pierpaolo Piccioli signe une déclaration d’intention où l’héritage de Cristóbal Balenciaga dialogue avec une vision profondément contemporaine de la création.

08.07.2026 by Pauline Borgogno
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Fashion Week

Chez RVDK, la couture renaît des trésors oubliés

Avec sa collection Haute Couture Automne 2026, Ronald van der Kemp célèbre une couture où l'art, l'innovation et le réemploi s'unissent pour transformer les vestiges du luxe en créations d'exception.

07.07.2026 by Pauline Borgogno

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Harry Lambert : "Je voulais simplement créer des bijoux qui donnent le sourire"

Avec Pandora Wonders, Pandora inaugure une nouvelle plateforme créative consacrée aux matières et invite le styliste britannique Harry Lambert à transformer les perles d'eau douce en une collection de charms aussi poétique que fantaisiste.

09.07.2026 by Pauline Borgogno
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Louis Vuitton habille Zendaya et Anne Hathaway pour la première de "The Odyssey"

Pour la première parisienne de The Odyssey, Zendaya et Anne Hathaway ont fait sensation dans deux créations sur mesure signées Louis Vuitton, chacune exprimant une vision singulière de l'élégance contemporaine.

09.07.2026 by Pauline Borgogno
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Industry Trends

L'Atelier des Papillons, la haute couture selon Roger Vivier

Roger Vivier célèbre l’artisanat d’exception avec L’Atelier des Papillons, une collection Pièce Unique Automne-Hiver 2026-27 où l'héritage de la Maison prend un nouvel envol.

09.07.2026 by Pauline Borgogno
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Industry Trends

Antik Batik x Biffi : la capsule exclusive de l'été

Dans les années 1990, Antik Batik était la marque bohème chic la plus prisée des it girls parisiennes. Sa boutique de la rue de Turenne était un véritable lieu de pèlerinage pour celles qui recherchaient des blouses, des jupes, des caftans et des paréos intemporels, comme une incarnation de l'esprit du voyage. Fidèle à son ADN, la marque est aujourd'hui arrivée en Italie chez Biffi avec une capsule exclusive. Et elle mérite plus que jamais d'être (re)découverte à Paris, dans sa boutique de la rue des Minimes.

09.07.2026 by Fabia Di Drusco
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Zendaya fait sensation à Paris dans les créations de haute joaillerie Messika

La comédienne et icône de style Zendaya a captivé tous les regards à la première parisienne de The Odyssey, sublimée par les créations de haute joaillerie de Messika.

09.07.2026 by Pauline Borgogno
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Fashion Week

Chez Manish Malhotra, une célébration de la figure maternelle

Pour ses débuts à la Semaine de la Haute Couture de Paris, Manish Malhotra signe avec MAA une collection profondément personnelle, où la maternité devient le fil conducteur d’une réflexion sur la création, la transmission et l’identité.

09.07.2026 by Pauline Borgogno
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Fashion Week

Chez Jean Paul Gaultier, Duran Lantink réinvente la silhouette en trois dimensions

Duran Lantink inaugure son chapitre chez Jean Paul Gaultier avec une collection de haute couture où innovation technologique, mémoire historique et expérimentation sculpturale redéfinissent les contours de la silhouette.

09.07.2026 by Pauline Borgogno
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Joaillerie

Freccia High Jewellery : la géométrie en mouvement selon Vhernier

Le joaillier milanais poursuit son exploration d'une esthétique sculpturale avec une nouvelle interprétation de la collection Freccia lancée en 2014. 

09.07.2026 by Karen Rouach