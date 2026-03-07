Chez Hermès, une féminité toujours affûtée
À la Garde républicaine, Nadège Vanhée-Cybulski imagine pour Hermès une femme qui traverse le crépuscule, libre et affûtée, dans des silhouettes pures où l’ombre dialogue avec la lumière.
Avec Dear Night Thoughts, Stefano Gallici compose pour Ann Demeulemeester une collection automne-hiver 2026-27 empreinte de nostalgie rebelle, où la poésie des nuits adolescentes rencontre l’élégance sombre et romantique de la maison.
