Fashion Week

Chez Ann Demeulemeester, la mémoire rebelle d'une jeunesse insoumise

Avec Dear Night Thoughts, Stefano Gallici compose pour Ann Demeulemeester une collection automne-hiver 2026-27 empreinte de nostalgie rebelle, où la poésie des nuits adolescentes rencontre l’élégance sombre et romantique de la maison.

07.03.2026 by Pauline Borgogno
Fashion Week

Chez Hermès, une féminité toujours affûtée

À la Garde républicaine, Nadège Vanhée-Cybulski imagine pour Hermès une femme qui traverse le crépuscule, libre et affûtée, dans des silhouettes pures où l’ombre dialogue avec la lumière.

07.03.2026 by Pauline Borgogno
Fashion Week

Chez Celine, Michael Rider signe une élégance libre et instinctive

La collection automne-hiver 2026-27 de Celine par Michael Rider célèbre une idée simple et radicale : la confiance comme moteur d’un style instinctif, libre et profondément personnel.

07.03.2026 by Pauline Borgogno

Fashion Week

Chez Vivienne Westwood, Andreas Kronthaler orchestre un hiver libre et subversif

Andreas Kronthaler signe pour Vivienne Westwood un défilé automne-hiver 2026-2027 vibrant et théâtral, nourri de cinéma, d’histoire et d’une sensualité irrévérencieuse.

07.03.2026 by Pauline Borgogno
Fashion Week

Chez Nina Ricci, Harris Reed orchestre la révolte d'une reine rock

Pour l’automne-hiver 2026-27, Harris Reed imagine chez Nina Ricci une aristocrate insoumise mêlant faste rococo, esprit rock et désinvolture contemporaine.

07.03.2026 by Pauline Borgogno
Fashion Week

Chez Victoria Beckham, un vestiaire sculptural inspiré de Tamara de Łempicka

Inspirée par l’artiste Art déco Tamara de Łempicka, Victoria Beckham dévoile un vestiaire automne-hiver 2026-27 où puissance architecturale, sensualité et modernité redessinent la silhouette féminine.

06.03.2026 by Pauline Borgogno
Fashion Week

Chez Givenchy, Sarah Burton compose un vestiaire pour se reconstruire

Pour l’automne-hiver 2026-27, Sarah Burton imagine chez Givenchy un vestiaire aux identités multiples, où rigueur du tailleur et drapés sensuels reflètent la complexité et la force des femmes d’aujourd’hui.

06.03.2026 by Pauline Borgogno
Fashion Week

Chez Mugler, la nouvelle grammaire du power dressing

Avec The Commander, Miguel Castro Freitas revisite l’héritage de Mugler et transforme le power dressing en manifeste contemporain de liberté et d’affirmation.

06.03.2026 by Pauline Borgogno