Chez Vivienne Westwood, Andreas Kronthaler orchestre un hiver libre et subversif
Andreas Kronthaler signe pour Vivienne Westwood un défilé automne-hiver 2026-2027 vibrant et théâtral, nourri de cinéma, d’histoire et d’une sensualité irrévérencieuse.
Andreas Kronthaler signe pour Vivienne Westwood un défilé automne-hiver 2026-2027 vibrant et théâtral, nourri de cinéma, d’histoire et d’une sensualité irrévérencieuse.
Avec Dear Night Thoughts, Stefano Gallici compose pour Ann Demeulemeester une collection automne-hiver 2026-27 empreinte de nostalgie rebelle, où la poésie des nuits adolescentes rencontre l’élégance sombre et romantique de la maison.
Avec Dear Night Thoughts, Stefano Gallici compose pour Ann Demeulemeester une collection automne-hiver 2026-27 empreinte de nostalgie rebelle, où la poésie des nuits adolescentes rencontre l’élégance sombre et romantique de la maison.