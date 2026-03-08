Articles associés

Fashion Week

Chez Vivienne Westwood, Andreas Kronthaler orchestre un hiver libre et subversif

Andreas Kronthaler signe pour Vivienne Westwood un défilé automne-hiver 2026-2027 vibrant et théâtral, nourri de cinéma, d’histoire et d’une sensualité irrévérencieuse.

07.03.2026 by Pauline Borgogno
Fashion Week

Chez Balenciaga, la lumière révèle une nouvelle humanité

Entre ombre et lumière, la collection ClairObscur de Balenciaga automne-hiver 2026-27 transforme la technique picturale de la Renaissance en une méditation contemporaine sur l’humanité, le corps et la mode.

07.03.2026 by Pauline Borgogno
Fashion Week

Chez Hermès, une féminité toujours affûtée

À la Garde républicaine, Nadège Vanhée-Cybulski imagine pour Hermès une femme qui traverse le crépuscule, libre et affûtée, dans des silhouettes pures où l’ombre dialogue avec la lumière.

07.03.2026 by Pauline Borgogno

Fashion Week

Chez Jean Paul Gaultier, Duran Lantink affirme une vision audacieuse

À la tête de Jean Paul Gaultier, Duran Lantink signe pour l’Automne-Hiver 2026-27 une collection qui fait dialoguer l’héritage audacieux de la maison avec ses silhouettes sculpturales et expérimentales.

08.03.2026 by Pauline Borgogno
Fashion Week

Chez Lacoste, la pluie inspire un vestiaire technique et élégant

Sous la direction de Pelagia Kolotouros, Lacoste transforme un match interrompu par la pluie en manifeste de style où technicité sportive et élégance parisienne se rencontrent.

08.03.2026 by Pauline Borgogno
Fashion Week

Chez Hermès, une féminité toujours affûtée

À la Garde républicaine, Nadège Vanhée-Cybulski imagine pour Hermès une femme qui traverse le crépuscule, libre et affûtée, dans des silhouettes pures où l’ombre dialogue avec la lumière.

07.03.2026 by Pauline Borgogno
Fashion Week

Chez Ann Demeulemeester, la mémoire rebelle d'une jeunesse insoumise

Avec Dear Night Thoughts, Stefano Gallici compose pour Ann Demeulemeester une collection automne-hiver 2026-27 empreinte de nostalgie rebelle, où la poésie des nuits adolescentes rencontre l’élégance sombre et romantique de la maison.

07.03.2026 by Pauline Borgogno
Fashion Week

Chez Celine, Michael Rider signe une élégance libre et instinctive

La collection automne-hiver 2026-27 de Celine par Michael Rider célèbre une idée simple et radicale : la confiance comme moteur d’un style instinctif, libre et profondément personnel.

07.03.2026 by Pauline Borgogno
Fashion Week

Chez Nina Ricci, Harris Reed orchestre la révolte d'une reine rock

Pour l’automne-hiver 2026-27, Harris Reed imagine chez Nina Ricci une aristocrate insoumise mêlant faste rococo, esprit rock et désinvolture contemporaine.

07.03.2026 by Pauline Borgogno