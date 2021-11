Chanel cultive son jardin

Il suffit parfois d'un coup de génie pour arrêter le temps (et faire cesser la pluie). Karl Lagerfeld l'a prouvé ce matin sous la verrière du Grand Palais, où de jeunes aristos "allaient voir si la rose" en robes patineuse, voilettes et bottines très Belle Époque... Effrontée, une mariée en veston et noeud pap' parachève cette allégorie plus pop que classique du Jardin à la française.