Burberry dit adieu à la fourrure

Oui, Burberry fait aussi dans les animaux de compagnie

On la connaissait pour ses trench-coats, son mythique imprimé tartan, ses écharpes en cachemire et son sens du style on ne peut plus british. La maison Burberry étonne cette saison en proposant un bestiaire fantastique imprimé sur accessoires et sacs à mains. Plus pratique et moins salissant qu'un animal de compagnie.