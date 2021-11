Brooks Brothers, automne-hiver 18-19

Pour son 200e anniversaire, la plus ancienne maison masculine des Etats Unis a vu les choses en (très) grand. En plus de défiler dans la Salone dei Cinquecento du Palazzo Vecchio à Florence et de s'offrir le meilleur casting de la saison so far, c'est une véritable réinterprétation du businesswear made in the USA qu'opère la marque. Fitté à souhait, un brin preppy, légèrement décalé et extrêmement bien sentie, on parle ici d'un carton planétaire.