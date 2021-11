Boss, automne-hiver 18-19 Menswear

Pour l'hiver 2018, l'homme BOSS explore les grandes étendues désertiques vêtu de son plus bel attirail en cachemire et Super 100's. Tantôt monochrome, tantôt imprimée, la silhouette conjugue tailoring et activewear, dressant le portrait d'une silhouette moderne et absolument pertinente pour son époque.