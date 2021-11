Berluti, automne-hiver 18-19

Sublime de simplicité, majestueux dans son port, affuté dans la silhouette, l'homme Berluti n'a jamais autant été fidèle à son aristocratie innée. Less is more, seules les matières opulentes parlent - daims, agneaux nappa, draps de laine, cachemires et angoras -, le tout ponctué d'accessoires qui ont tout du it. Une nouvelle définition du gentleman moderne, sans accroche, intemporelle et bien sentie.