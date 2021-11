Balmain, automne-hiver 18-19 Menswear

Plus fort, plus rapide, plus beau, plus intelligent : l'homme Balmain est un combattant avide de superlatifs. Dans sa quête incessante de la perfection, il arbore une armure couture pour affronter les affronts de la réalité. Des vestes iconiques de la maison revues façon parachutiste à l'omniprésence du vinyle en passant par la cotte de maille et le sequin, le militaire se transforme aisément en partyboy. Chose possible uniquement sur le podium Balmain.