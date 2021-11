Acne Studios, automne-hiver 18-19 Menswear

Ode à la créativité brute, naturelle, libre, comme celle qui émane du dessin d'un enfant, Jonny Johansson libère l'homme de ses atours codifiés pour lui octroyer un état de grâce des plus simplifiés. La couleur est méticuleusement choisie et combinée, le diable se cache dans les détails comme les plis, surpiqûres et bandes de cuir qui transforment la silhouette normcore en une allégorie de la beauté essentielle et intemporelle. Magistral.