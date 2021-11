ABE by Ariane Chaumeil, joaillerie d'art été 2018

Plongée au coeur de la Grèce antique chez ABE, où la joaillière Ariane Chaumeil mélange le laiton et l'or fin, le corail et le turquoise, les diadèmes, épaulettes et bracelets-bagues... en référence aux trésors de l'époque archaïque. Histoire de rejouer l'Iliade ou l'Odyssée.