13 Bonaparte, collection 13

Alors que beaucoup de créateurs s'essayent à l'androgyne avec plus ou moins de succès, David Sarfati, lui, introduit des éléments féminins dans le vestiaire masculin. Mécanique gagnante, dans laquelle de subtils détails fétiches du sexe opposé - drapés, liserés irisés, gros grain - électrisent le sartorial mêlé de workwear low-profile propre au label parisien. Plus visuelle, graphique et théâtrale, la treizième collection de 13 Bonaparte assoit sa vision minimaliste du prêt-à-porter germanopratin. Et s'apparente à une matérialisation textile du nombre de la chance, tant par l'excellence du rendu que par la cohésion de l'ensemble avec les désirs de l'époque.