13 Bonaparte, collection 12

Douzième collection pour 13 Bonaparte, label parisien créé par David Sarfati qui, à contre courant, ne fonctionne pas de manière saisonnière. En sourçant les plus belles étoffes italiennes, privilégiant les coupes radicales et le minimalisme, le designer peint le tableau réaliste d'une garde-robe aussi urbaine qu'étudiée pour plaire, à mi-chemin entre le plus pure normcore et la sophistication subtile. Un juste milieu que peu de noms peuvent se targuer de maîtriser à ce point.