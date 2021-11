Salone del Mobile : coup de coeur pour le fauteuil d’Alfredo Häberli

Si le fauteuil d’Alfredo Häberli (Time pour Alias) est tout de suite émouvant, c’est sans doute qu’il évoque un certain nombre de précédents importants, ancrés profondément (le format enveloppant du fauteuil, la chaleur du bois, la coque impressionnante d’un Lounge Chair des Eames, une vibration années 50 sans nostalgie). L’intelligence qui le gouverne, entre la légèreté du matériau, la lisibilité de la structure qui le porte, le confort auquel il parvient, est essentiellement ici celle du montage d’un panneau unique, savamment plié et riveté, entre origami et maquette. Une démonstration presque impeccable de design.