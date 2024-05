Design Loewe Foundation Craft Prize : quand l'artisanat est roi Initié par Jonathan Anderson depuis 2016, le Loewe Foundation Craft Prize — qui récompense l'artisanat et la jeune génération — vient d’annoncer ses lauréats 2024, qui sont présentés jusqu’au 9 juin au Palais de Tokyo.

La sculpture en céramique “I only know what I have seen“ d'Andrés Anza, lauréat du Loewe Craft Prize 2024.