Voyage

Soho House arrive à Milan (et bientôt à Paris)

Le célèbre club privé originaire de Londres est désormais présent dans 21 pays, en Europe et en Amérique. Dans les restaurants, les bars à cocktails, les piscines, les salles de sport et les espaces de détente de ces différents clubs, il est possible de se retrouver autour d'une partie de ping-pong ou d'une séance lecture afin de se relaxer. En attendant la prochaine ouverture en Italie, à Milan, découvrez ci-dessous l'intérieur des clubs les plus exclusifs au monde.