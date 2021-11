Beauté

Nos 5 soins contour de l'œil préférés

Fragile et sensible, la zone du contour de l’œil est celle qui marque le plus facilement les traces de fatigue et les premiers signes de l’âge. Pour venir à bout des poches, cernes et ridules, il est important d’investir dans un soin efficace. Nouveautés ou best-sellers, voici 5 indispensables pour afficher un regard reposé et lumineux.