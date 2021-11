Quel peeling pour peaufiner sa peau ?

On veut toutes un bel épiderme sans défaut qui respire la santé et la jeunesse. Barrière entre l’extérieur et l’intérieur, il subit une pression constante : radicaux libres, stress, pollution, écarts de température, vieillissement. Les peelings, du plus light au plus costaud, couvrent un vaste arsenal d’applications. Cap sur le graal de la peau.