L'ancienne enfant star Elle Fanning assume maintenant une variété de rôles importants, de son rôle d'impératrice à meurtrière présumée. L'actrice se confie sur ses projets : que ce soit de diriger la série à succès Hulu "The Great", de lancer une société de production avec sa sœur, et plus encore, alors qu'elle fait la couverture du numéro mondial de L'OFFICIEL Hiver 2021.