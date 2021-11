On se maquille comment cet été ?

Beauté

Les tips beauté de la make-up artist Morgane Martini

Repérée par les insiders de la beauté pour son coup de pinceau expert et créatif, la make-up artist Morgane Martini figure parmi les plus douées de sa génération. Pour l'Officiel, cette talentueuse Française basée à New-York confie ses tips et ses coups de cœur make-up.