Doit-on craquer pour la coupe garçonne ?

Qu'on la choisisse boyish, pixie ou déstructurée, elle est la grande tendance de la saison. Ses atouts ? Elle dégage le visage, révèle la nuque et apporte un côté rebelle pour un look de femme fatale sûre d'elle, sexy et rock. Prêtes à tout couper ?