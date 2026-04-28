La nouvelle gestuelle signée Typology vient lisser sans figer les rides d’expression
Ce protocole non invasif signé Typology vient lisser les rides d’expression en douceur et accompagner durablement la peau dans son évolution naturelle.
Ce protocole non invasif signé Typology vient lisser les rides d’expression en douceur et accompagner durablement la peau dans son évolution naturelle.
À quelques heures de Paris, Munich s’impose comme l’échappée idéale le temps d’un week-end. Longtemps cantonnée à une image classique, la capitale bavaroise révèle aujourd’hui une énergie subtile, une ville où l’architecture devient un langage, entre héritage maîtrisé et élans contemporains. Au cœur de cette transformation, l'Hotel Bayerischer Hof agit comme un point d’ancrage : un lieu où les époques dialoguent, se répondent, et se réinventent.