10 produits de beauté à acheter en Avril 2026
Un sérum réparateur, une protection solaire en stick, un baume teinté, une fragrance de figue... Voici les essentiels à s'offrir pour un mois d'avril tout en douceur.
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En 2026, le parfum se porte comme une seconde peau.
Il accompagne, souligne et révèle.
Une écriture intime, où chaque sillage devient une signature.
En 2026, la parfumerie masculine change de ton. Moins démonstrative, plus contrastée, elle joue sur les tensions, entre lumière et profondeur, douceur et puissance.