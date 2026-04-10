Des lèvres repulpées sans injections, c'est possible avec cette innovation Kōsmopellis
Cette innovation dermocosmétique de pointe repulpe, hydrate et lisse les lèvres dès la première application, sans recours aux injections.
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En 2026, la parfumerie masculine change de ton. Moins démonstrative, plus contrastée, elle joue sur les tensions, entre lumière et profondeur, douceur et puissance.