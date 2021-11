Dans la salle de bain des people

Vidéo

Dans la salle de bain de Poppy Delevingne

« Jo Malone London m'a accompagné tout au long de ma vie. Je me parfume avec la fragrance Red Roses depuis que j'ai 22 ans. La première chose qui m'a attirée vers mon mari James était son parfum, "Amber & Lavender". Ma maison est décorée et parfumée par d'innombrables bougies Jo Malone London et j'ai créé l'ambiance olfactive de mon mariage avec "Orange Blossom", qui me procure encore des étoiles dans les yeux. » Poppy Delevingne