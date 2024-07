Dans le monde de la haute parfumerie, Henry Jacques poursuit son chemin en prônant l’authenticité et la rareté. À l’atelier de La Motte, dans le Var, a éclos la rose de mai, et avec elle ses trois éditions limitées, Rose Azur, Rose Soleil et Rose très Rose. L’occasion également de rencontrer trois personnalités inspirées par la reine des fleurs, l’artiste lifestyle Inès-Olympe Mercadal, la cheffe Manon Fleury et la collectionneuse Daphné Lignel.