La marque Desigual, après avoir collaboré avec Christian Lacroix, Esteban Cortazar et Miranda Makaroff, a confié au jeune couturier français de 27 ans, Alphonse Maitrepierre, le soin de jouer avec ses codes. Et pour mettre en lumière son travail, qui de mieux que Simona Tabasco... Cheveux bruns, regard profond et assurance toute méditerranéenne, l'actrice Sicilienne n'a pas boudé son plaisir en acceptant cette série, elle qui, toute jeune, voulait devenir styliste de mode. Aujourd'hui, elle incarne Lucia dans la série culte “The White Lotus”, une escort girl aussi téméraire que solaire, pleine de gaieté, à l'image de cette collection.