Et si vous emmeniez vos cheveux au spa ?

Cuba a quatre héros. Les révolutionnaires José Marti, Che Guevara et Fidel Castro… et le rhum Havana Club. Les trois premiers ont droit à des statues, des affiches et des peintures murales à leur effigie quand l’on retrouve le logo du quatrième sur les verres, les plateaux et les murs de tous les bars du pays, du troquet au mythique hôtel Nacional. L’OFFICIEL s’est rendu à Cuba prendre le pouls d’une île où l’on ne boit que du rhum.