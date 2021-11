Confinement : 3 astuces de pro pour pratiquer l'auto-massage

Faute de facialistes et d'instituts ouverts, ne serait-ce pas le moment idéal pour s'initier au yoga du visage? Pour tonifier sa peau en période de confinement, on applique les conseils avisés d'Evy Cifaï, pionnière du genre à l'origine du protocole anti-âge exclusif Lyft by Evy.