Be Well

Faut-il boire du collagène ?

Le complément alimentaire Pure Gold Collagen booste la fermeté et l’élasticité de la peau. Autre avantage intéressant, il renforce les cheveux et les ongles grâce au cuivre et à la biotine. À boire à jeun, en cure de un mois, cette petite bouteille de collagène hydrolysé renforce et hydrate la peau de l’intérieur. Elle est dosée à 5 g avec dix actifs, dont les vitamines B6, C et E, du zinc, de l’acide hyaluronique, de la N-acétylglucosamine et de la pipérine, pour une meilleure absorption des ingrédients.