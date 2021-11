Comment enlever vous-même votre vernis semi-permanent ?

Vous ne pouviez pas imaginer, il y a deux semaines pendant votre manucure, que tous les instituts seraient bientôt fermés et que vous seriez confinés, vous et votre vernis semi-permanent. Heureusement, le salon Danyl vous donne la solution pour l'enlever vous-même depuis votre canapé (et en profiter pour laisser respirer vos ongles).