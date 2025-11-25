Carita : 80 ans de beauté holistique
Quatre-vingt ans, ça se fête. La Maison CARITA a célébré cet anniversaire tout au long de l'année, et se prépare désormais à poursuivre sa route vers l'excellence.
Quatre-vingt ans, ça se fête. La Maison CARITA a célébré cet anniversaire tout au long de l'année, et se prépare désormais à poursuivre sa route vers l'excellence.
En avant-première absolue, nous avons franchi les portes d’Arendelle et, l’espace d’un instant, oublié que nous nous trouvions à Disneyland Paris. Une dose de magie qui deviendra bientôt réalité pour tous. Découvrez dans cet article la date officielle d’ouverture.