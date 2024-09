Chaque retour au bureau est l'occasion de réinventer son look et de se laisser inspirer par les nouvelles tendances. Cette année, les podiums, les réseaux sociaux et les influenceurs beauté nous montrent que l’audace et la diversité sont de mise. L'OFFICIEL a répertorié les cinq tendances beauté incontournables de la rentrée 2024, à adopter dès maintenant.