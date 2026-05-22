Une expérience de contrast therapy s’invite à l'Hôtel de Buci
Tout au long du mois de mai, Staycation investit l’Hôtel de Buci avec une expérience de contrast therapy exclusive, pensée comme une parenthèse de régénération physique et mentale.
Tout au long du mois de mai, Staycation investit l’Hôtel de Buci avec une expérience de contrast therapy exclusive, pensée comme une parenthèse de régénération physique et mentale.
Née d’une amitié ancienne et d’un amour commun pour l’artisanat, la collection capsule de Gabriela Hearst et Paul Smith conjugue tailoring, mémoire familiale et paysages intérieurs dans une élégance profondément contemporaine.