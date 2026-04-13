Sant Roch impose une nouvelle grammaire wellness avec son expérience de contrast therapy
Face aux Tuileries, Sant Roch propose une expérience immersive où le chaud et le froid redéfinissent les codes du bien-être contemporain.
Face aux Tuileries, Sant Roch propose une expérience immersive où le chaud et le froid redéfinissent les codes du bien-être contemporain.
À Bellagio, promontoire enchanteur où se rencontrent les bras du Lac de Côme, le temps semble s’étirer avec grâce. C’est ici que s’élève le majestueux Grand Hotel Villa Serbelloni, silhouette iconique dont les façades Belle Époque dominent les eaux miroitantes.