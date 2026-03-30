Re-Set, le club parisien où le bien-être devient une expérience collective
À Paris, Re-Set propose une parenthèse sensorielle où la thérapie de contraste régénère le corps, apaise l’esprit et recrée du lien.
À Paris, Re-Set propose une parenthèse sensorielle où la thérapie de contraste régénère le corps, apaise l’esprit et recrée du lien.
Au milieu des lignes sculpturales de la collection Printemps-Été 2026 et de l'atmosphère du Shed, la Maison romaine et le géant de la lunetterie célèbrent l'événement avec une immersion totale et un DJ set magnétique signé Mark Ronson.