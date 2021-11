Avant d'envisager une chirurgie du visage, tentez d'abord L'Ultherapy

Le visage s’est alourdi et relâché et, sous le menton, une masse graisseuse s’est formée. Avant d’envisager une chirurgie, il est possible d’améliorer le bas du visage et la zone sous mentonnière avec une ou deux séances d’Ultherapy.