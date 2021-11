Où partir en digital detox ?

La nouvelle mode est à la déconnexion. Au moment où les technologies ne cessent de s’accaparer notre temps, les évasions en terre inconnue sont de plus en plus recherchées. En parfaite harmonie avec la nature, ces douces échappées nous invitent à délaisser le rythme effréné de la vie moderne pour réapprendre à apprécier le moment présent. Tour d’horizon des plus belles destinations du monde pour passer un été loin des ondes.