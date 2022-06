Be Well

Quelle lecture d'été pour les yoga-addicts ?

Bien plus qu'un sport, le Yoga s'est imposé au gré des années comme un véritable phénomène de société. Rencontre avec Marie Kock, journaliste et yogi qui décrypte les origines du yoga et ses répercussions tentaculaires sur notre mode de vie contemporain dans son ouvrage passionnant "Yoga, une histoire-monde".