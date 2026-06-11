La nouvelle cartographie du bien-être parisien
Six adresses pour accompagner le corps vers l’été, entre technologies, gestes experts et nouvelles formes d’attention à soi.
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Du menton fuyant au relâchement de l’ovale, le Dr Martin Rachwalski explique comment les nouvelles technologies de remodelage permettent aujourd’hui de redéfinir le profil avec une précision inédite, sans recourir à un lifting traditionnel.