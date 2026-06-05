Le Kube Saint-Tropez accueille l'univers expert de myBlend pour l'été
Cet été, le Kube Saint-Tropez accueille l’expertise myBlend pour une expérience bien-être où innovation, personnalisation et art du soin se conjuguent dans un cadre d’exception.
Cet été, le Kube Saint-Tropez accueille l’expertise myBlend pour une expérience bien-être où innovation, personnalisation et art du soin se conjuguent dans un cadre d’exception.
Entre Coachella, le Caesars Palace et un road trip à travers les États-Unis, l’actrice britanno-argentine ne reste pas longtemps en place. On la retrouvera prochainement dans Lucky, la série estivale d’Apple TV+. “J’étais attirée par l’idée d’incarner un personnage qui aspire à la stabilité, à s’enraciner et à créer des liens solides, à ne pas avoir l’impression que le sol va se dérober sous ses pieds.”