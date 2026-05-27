Les soins wellness pour afficher sa meilleure forme cet été
Entre technologies de pointe et gestuelles expertes, ces soins wellness promettent silhouette affinée, peau lumineuse et sensation de légèreté avant l’été.
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Du menton fuyant au relâchement de l’ovale, le Dr Martin Rachwalski explique comment les nouvelles technologies de remodelage permettent aujourd’hui de redéfinir le profil avec une précision inédite, sans recourir à un lifting traditionnel.
À l’occasion des dix ans de son partenariat avec l’UNICEF, Louis Vuitton célèbre une décennie d’engagement solidaire à travers plusieurs initiatives, dont la vente aux enchères exceptionnelle du Louis Vuitton Unity Time Object au profit intégral de l’organisation.
Longtemps relégués à l’évidence des eaux fraîches, les agrumes s’imposent aujourd’hui comme un véritable langage de création. Non plus une simple impression de propreté ou de départ estival, mais une esthétique à part entière : celle de la lumière travaillée, de la transparence maîtrisée, du chic sans effort. Une modernité olfactive qui se joue entre architecture et instinct.