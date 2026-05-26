NPS ELITE, la nouvelle génération de l'épilation laser sans douleur
Grâce à sa technologie No Pain System, le NPS ELITE réinvente l’épilation laser avec une approche plus douce, plus sûre et remarquablement efficace pour toutes les peaux.
Grâce à sa technologie No Pain System, le NPS ELITE réinvente l’épilation laser avec une approche plus douce, plus sûre et remarquablement efficace pour toutes les peaux.
Du menton fuyant au relâchement de l’ovale, le Dr Martin Rachwalski explique comment les nouvelles technologies de remodelage permettent aujourd’hui de redéfinir le profil avec une précision inédite, sans recourir à un lifting traditionnel.
Dans son nouveau projet BUTCHER, le visual artist Koplje transforme la boucherie en théâtre du désir et de la consommation. Un récit féroce et intime, où le corps devient miroir d’un amour-transaction et de l’illusion contemporaine de la gratification instantanée.