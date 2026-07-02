Be Well

Anne Cali, la main qui écoute le corps

De la Martinique à Paris, découvrez le parcours d’une kinésithérapeute qui a transformé un geste en méthode et une intuition en science.

02.07.2026 by Laure Ambroise
face head person smile blouse adult female woman portrait ring

Tags

massageAnne Calibe-wellsoincorps

Articles associés

person skin adult female woman face head

Be Well

Peau déshydratée : la mésothérapie, le shot d'hydratation de l'été

Entre soleil, sel et climatisation, la peau se déshydrate ; chez Innerskin, la mésothérapie injecte un cocktail d’actifs directement dans le derme pour restaurer éclat, souplesse et hydratation durable.

13.05.2026 by Pauline Borgogno
camera necklace adult female person woman bracelet hat dancing man

Be Well

LaserLift® : un effet lifting sans chirurgie pour le visage et le corps

Technique laser mini-invasive, le LaserLift® raffermit la peau, stimule durablement le collagène et redessine les contours du visage et du corps sans chirurgie.

15.06.2026 by Pauline Borgogno
person body part shoulder face head photography portrait neck hair lady

Be Well

Double menton : les méthodes pour redéfinir l'ovale du visage sans bistouri

Du menton fuyant au relâchement de l’ovale, le Dr Martin Rachwalski explique comment les nouvelles technologies de remodelage permettent aujourd’hui de redéfinir le profil avec une précision inédite, sans recourir à un lifting traditionnel.

15.05.2026 by Pauline Borgogno

Recommandé pour vous

face head person smile blouse adult female woman portrait ring

Be Well

Anne Cali, la main qui écoute le corps

De la Martinique à Paris, découvrez le parcours d’une kinésithérapeute qui a transformé un geste en méthode et une intuition en science.

02.07.2026 by Laure Ambroise
formal wear suit pants blouse photography person adult male man high heel

Industry Trends

Avec "Le Vestiaire 1", Duran Lantink réinvente l'héritage Jean Paul Gaultier

Pour sa première collection Pre-Spring chez Jean Paul Gaultier, Duran Lantink puise dans les archives de la maison pour composer un vestiaire évolutif où mémoire, illusion et modernité dialoguent avec naturel.

02.07.2026 by Pauline Borgogno
clothing pants person formal wear footwear shoe blazer coat jacket scarf

Shopping

Polène dévoile le Béri Lif, une édition limitée inspirée du vivant

Polène dévoile le Béri Lif, une édition limitée où l'excellence artisanale et l'upcycling donnent naissance à une silhouette inspirée par le mouvement de la nature.

02.07.2026 by Pauline Borgogno
pool water swimming pool building hotel resort outdoors aerial view chair furniture

Industry Trends

Burberry prend ses quartiers d'été sur la Riviera athénienne

Burberry investit le One&Only Aesthesis, sur la Riviera athénienne, pour une parenthèse estivale où l'élégance britannique rencontre la douceur de vivre égéenne.

02.07.2026 by Pauline Borgogno
bottle cosmetics perfume

Beauté

Susanne Kaufmann x Oh My Cream : le soin anti-âge qui réinvente le glow de l'intérieur

Et si le plus beau glow n'était pas celui que l'on crée artificiellement, mais celui que l'on révèle ? C'est toute la promesse du nouveau soin anti-âge imaginé par Susanne Kaufmann et Oh My Cream : un protocole exclusif de 60 minutes qui mise moins sur un effet immédiat que sur une peau durablement plus forte, plus dense et intensément hydratée.

02.07.2026 by Laure Ambroise
building hotel resort pool water villa tub couch swimming pool hot tub

Industry Trends

Le Liu Jo Summer Club réinvente le rituel de l'été méditerranéen

De la Sicile à la Côte d'Azur, jusqu'aux Baléares, la marque métamorphose trois destinations estivales en chapitres d'une esthétique balnéaire où la mode cède la place à l'expérience.

01.07.2026 by Simone Vertua
cosmetics lipstick

Beauté

Marc Jacobs Beauty remet la fantaisie au cœur du maquillage

Attendue depuis plusieurs années, la renaissance de Marc Jacobs Beauty célèbre une beauté libre, expressive et résolument tournée vers la couleur.

01.07.2026 by Pauline Borgogno
accessories photography adult female person woman jewelry ring head portrait

Joaillerie

Gucci réinvente ses icônes dans une collection de Haute Joaillerie inspirée

La Maison italienne dévoile une collection de Haute Joaillerie où la nature, les symboles emblématiques de Gucci et l'excellence artisanale dialoguent dans des créations d'exception.

01.07.2026 by Pauline Borgogno