Anne Cali, la main qui écoute le corps
De la Martinique à Paris, découvrez le parcours d’une kinésithérapeute qui a transformé un geste en méthode et une intuition en science.
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Du menton fuyant au relâchement de l’ovale, le Dr Martin Rachwalski explique comment les nouvelles technologies de remodelage permettent aujourd’hui de redéfinir le profil avec une précision inédite, sans recourir à un lifting traditionnel.
Pour sa première collection Pre-Spring chez Jean Paul Gaultier, Duran Lantink puise dans les archives de la maison pour composer un vestiaire évolutif où mémoire, illusion et modernité dialoguent avec naturel.
Et si le plus beau glow n'était pas celui que l'on crée artificiellement, mais celui que l'on révèle ? C'est toute la promesse du nouveau soin anti-âge imaginé par Susanne Kaufmann et Oh My Cream : un protocole exclusif de 60 minutes qui mise moins sur un effet immédiat que sur une peau durablement plus forte, plus dense et intensément hydratée.