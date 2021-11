Amitiés toxiques : pourquoi certaines personnes sont-elles du poison pour vous ?

Certaines personnes peuvent sembler des amis de l'extérieur mais se révèlent en fait très toxiques. Parfois, même nos amis les plus proches peuvent se révéler de mauvaises personnes, qui jouent avec notre santé mentale. En effet, les amitiés toxiques peuvent faire beaucoup de dégâts et finalement détruire notre estime de soi. Voici quelques signes qui prouvent que vous êtes dans une amitié toxique (et que vous devez vous sortir de là).