Laurent Grasso, du réel à la fiction

L'Officiel Art

Rencontre avec Axel Vervoordt

Son nom incarne une impressionnante saga. Antiquaire, marchand d’art, architecte d’intérieur, collectionneur, galeriste, promoteur immobilier et concepteur d’expositions remarquables et remarquées... Axel Vervoordt pratique la multiplication des genres avec pour point commun l’amour de l’art, sous ses multiples expressions et sans frontières stylistiques. A l’occasion de l’exposition “Intuition”, inaugurée le 13 mai dernier au Palazzo Fortuny, dans le cadre de la Biennale de Venise, rencontre d’un homme d’esprit(s) en son château proche d’Anvers.