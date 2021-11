Will Ryman ou La Villette en full color

Alors que la célébration des 35 ans de La Villette continue d’aimanter les visiteurs de l’Hexagone et d’ailleurs, L’Officiel s’est entretenu avec Will Ryman, dont les sculptures installées pour l’occasion – et jusqu’au 16 septembre – sur la place de la fontaine aux lions et les pelouses du parc de La Villette habitent les lieux d’une façon inattendue.