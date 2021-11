ThalieLab / Bruxelles devient La Fondation Thalie !

Amatrice d’art, ancienne journaliste et éditrice, auteur d’ouvrages remarqués (“Collectionneurs, les VIP de l’art contemporain”, éditions Anabet, 2008 ; “Conversations, Artistes et collectionneurs”, Les Presses du réel, 2013), Nathalie Guiot a inauguré ThalieLab – entité issue de la Thalie Art Foundation – qui, à l’occasion de ses cinq ans d'existence en 2019, devient La Fondation Thalie. Véritable incubateur de projets artistiques innovants et engagés dans la sphère publique, l’entité annonce un réjouissant programme annuel, émaillé de concerts classiques, dîners-concerts, conférences performées, masterclasses, expositions, projections-conversations avec des artistes... L’occasion de revenir sur la teneur et les objectifs de La Fondation Thalie, dans le cadre d’une rencontre, tenue il y a quelques mois, avec Nathalie Guiot.